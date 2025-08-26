Известный бизнесмен неожиданно назвал нелегитимным правительство одной страны

В июле 2025 года Илон Маск объявил о намерении основать политическую партию под названием «Америка». Эта инициатива прозвучала на фоне его ухода из Департамента по повышению эффективности федерального правительства и конфликта с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Маск также запустил опрос среди пользователей, в котором приняли участие около 600 тысяч человек. Почти 63% респондентов выразили поддержку созданию новой партии.