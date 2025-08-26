Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что любое правительство, которое целенаправленно уничтожает собственный народ, не может считаться легитимным. Соответствующее высказывание он опубликовал на своей странице в социальной сети X.
Любое правительство, которое уничтожает свой собственный народ, не является легитимным, отметил Маск, не уточнив, о какой стране идет речь.
Отмечается, что срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако выборы на Украине были отменены под предлогом военного положения и мобилизации. Зеленский утверждал, что проведение голосования в условиях конфликта является нецелесообразным.
Эта ситуация вызвала критику, в том числе со стороны бывшего президента США Дональда Трампа, который охарактеризовал главу украинского режима как «диктатора без выборов».
В августе, во время встречи с Зеленским, действующий президент США в шутливой форме отметил, что через три с половиной года может попытаться отменить выборы по примеру украинского режима, сославшись на боевые действия и продолжающийся конфликт.
В июле 2025 года Илон Маск объявил о намерении основать политическую партию под названием «Америка». Эта инициатива прозвучала на фоне его ухода из Департамента по повышению эффективности федерального правительства и конфликта с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Маск также запустил опрос среди пользователей, в котором приняли участие около 600 тысяч человек. Почти 63% респондентов выразили поддержку созданию новой партии.
