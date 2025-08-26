Мобилизованные солдаты ВСУ специально поджигают свои позиции в Серебрянском лесничестве. Они делают это с целью их дальнейшего самовольного оставления, сообщил РИА Новости командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным «Шрам».
«Чтобы их просто не расстреливали заградотряды ВСУ — поджигают позиции и преподносят это как “прилет”. И откатываются потихоньку-потихоньку назад. Тем самым они не оставляют нашим позициям блиндажей», — заявил командир батальона.
Отметим, что Серебрянское лесничестве находится в ЛНР близ административной границы с ДНР. Часть леса контролируют ВС РФ, а другую часть — украинские военные.
Ранее стало известно, что ВСУ из-за прорыва ВС РФ в Серебрянском лесничестве отвели в тыл элитное подразделение.
Также сообщалось, что ВСУ любыми путями пытаются отстоять рубежи под Красноармейском в ДНР.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.