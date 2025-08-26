Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ поджигают свои позиции, чтобы самовольно их оставить

Мобилизованные солдаты ВСУ специально поджигают свои позиции в Серебрянском лесничестве.

Мобилизованные солдаты ВСУ специально поджигают свои позиции в Серебрянском лесничестве. Они делают это с целью их дальнейшего самовольного оставления, сообщил РИА Новости командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным «Шрам».

«Чтобы их просто не расстреливали заградотряды ВСУ — поджигают позиции и преподносят это как “прилет”. И откатываются потихоньку-потихоньку назад. Тем самым они не оставляют нашим позициям блиндажей», — заявил командир батальона.

Отметим, что Серебрянское лесничестве находится в ЛНР близ административной границы с ДНР. Часть леса контролируют ВС РФ, а другую часть — украинские военные.

Ранее стало известно, что ВСУ из-за прорыва ВС РФ в Серебрянском лесничестве отвели в тыл элитное подразделение.

Также сообщалось, что ВСУ любыми путями пытаются отстоять рубежи под Красноармейском в ДНР.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.