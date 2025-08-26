В Министерстве обороны России представили отчет об успешном уничтожении 43 воздушных дронов неонацистов ВСУ в ночь на вторник, 26 августа. Подробная информация указана в официальном Telegram-канале ведомства.
Согласно данным МО, самому массированному налету БПЛА подверглись Ленинградская, Тульская и Рязанская области — силы противовоздушной обороны Российской Армии ликвидировали на территории регионов по 6 целей.
В небе над Псковщиной и Орловщиной сбили по 3 дрона. Еще 5 БПЛА пришлось на Волгоградскую область.
Также 4 беспилотника уничтожили в небе над Брянщиной. По 2 цели пришлось на Курщину и Белгородчину.
Единичные цели ликвидировали на территории Ростовской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской и Нижегородской областей.
К сожалению, налеты БПЛА радикалов киевского режима на мирные территории России происходят практически ежедневно. Ранее губернатор Волгоградской области сообщил о повреждениях инфраструктуры, вызванных падением обломков дронов.
