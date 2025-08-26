Ричмонд
Госдума рассмотрит закон о выплатах семьям с детьми к 1 сентября

Законопроект о выплатах семьям с детьми к началу учебного года рассмотрит Госдума.

Источник: РИА "Новости"

Госдума РФ рассмотрит законопроект о введении ежегодных выплат семьям с детьми к началу учебного года. Об этом сообщается на портале «Система обеспечения законодательной деятельности».

В случае приятия закона выплаты будут направлены семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам: начальное, основное общее и среднее общее образование. Кроме того, под нововведение попадут учащиеся очной формы среднего профессионального и высшего образования.

Ранее мы писали, что в России разработают типовые положения о домашних заданиях для школьников. Правила и единые требования для домашних заданий уже начали готовить в комитете Госдумы по просвещению. Их направят в профильное министерство. Положения смогут определить школьные предметы, в которых необходимы домашние задания. Документ должен исключить формальный подход к заданиям и их объему.