Госдума рассмотрит закон о выплатах семьям с детьми к 1 сентября

Госдума РФ рассмотрит законопроект о введении ежегодных выплат семьям с детьми к началу учебного года. Об этом сообщается на портале «Система обеспечения законодательной деятельности».
В случае приятия закона выплаты будут направлены семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам: начальное, основное общее и среднее общее образование. Кроме того, под нововведение попадут учащиеся очной формы среднего профессионального и высшего образования.
