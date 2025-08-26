Неожиданно стало известно о полной готовности Киева к переговорам

По словам Сибиги, Украина «готова дать шанс дипломатии», однако Москва «не может бесконечно тянуть время». Он подчеркнул, что Киев настаивает на предоставлении гарантий безопасности, которые должны быть «конкретными, юридически обязывающими и эффективными». Как уточнил министр, эти гарантии должны охватывать военную, дипломатическую, правовую и другие сферы.