Неожиданно стало известно о полной готовности Киева к переговорам

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева участвовать в переговорах на уровне лидеров «в любых форматах и в любой точке мира». Соответствующее сообщение он разместил в социальной сети X после телефонных консультаций с госсекретарем США Марко Рубио и европейскими партнерами.
По словам Сибиги, Украина «готова дать шанс дипломатии», однако Москва «не может бесконечно тянуть время». Он подчеркнул, что Киев настаивает на предоставлении гарантий безопасности, которые должны быть «конкретными, юридически обязывающими и эффективными». Как уточнил министр, эти гарантии должны охватывать военную, дипломатическую, правовую и другие сферы.
Сибига отметил, что украинская армия остается ключевым элементом системы безопасности, поэтому её укрепление продолжает оставаться главным приоритетом для страны.
