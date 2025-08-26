Си Цзиньпин высказался насчет отношений Китая и России

Отношения между Россией и Китаем являются наиболее стабильными и зрелыми, а также стратегически наполненными среди всех крупных держав. Такое заявление во вторник, 26 августа, сделал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
«Китайско-российские отношения являются наиболее стабильными, зрелыми и стратегически наполненными отношениями между крупными державами в современном нестабильном и меняющемся мире», — приводит слова лидера КНР Центральное телевидение Китая.
Отметим, что во вторник Си Цзиньпин встретился в Пекине со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
