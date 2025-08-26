Минобороны: специальное учение войск связи Вооруженных Сил началось в Беларуси

Минобороны Беларуси сказало, что специальное учение войск связи Вооруженных Сил началось в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
В ведомстве уточнили, что в период с 25 по 29 августа под руководством начальника связи Вооруженных Сил — начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майора Вадима Романива проводится оперативно-специальное учение войск связи Вооруженных Сил Беларуси.
В Минобороны уточнили, что цель указанного учения состоит в поддержании уровня боевой готовности, а также способности системы и войск связи, которые обеспечивают эффективное управление войсками.
В пресс-службе добавили, особенности учения заключаются в задействовании предприятий промышленности и транспорта в интересах функционирования системы связи Вооруженных Сил. Также будут отрабатываться новые формы и способы применения сил и средств связи с задействованием авиационных средств и БЛА. Указанное учение проходит на полигонах, участках местности, а также стационарных объектах по всей стране.
«На завершающем этапе учения будет развернута в полном объеме система связи в интересах проведения ССУ “Запад-2025” — уточнили в Министерстве обороны.
Тем временем Минобороны сказало, что учение Беларуси и РФ «Запад-2025» пройдет с 12 по 16 сентября.
Кроме того, военные Литвы проводят учения вблизи границы с Беларусью.
Ранее военный эксперт заявил, что Беларуси нужна космическая группировка для отслеживания целей на 5000 километров.