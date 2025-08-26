Минобороны: специальное учение войск связи Вооруженных Сил началось в Беларуси

В пресс-службе добавили, особенности учения заключаются в задействовании предприятий промышленности и транспорта в интересах функционирования системы связи Вооруженных Сил. Также будут отрабатываться новые формы и способы применения сил и средств связи с задействованием авиационных средств и БЛА. Указанное учение проходит на полигонах, участках местности, а также стационарных объектах по всей стране.