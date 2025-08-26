Ричмонд
Аналитик Бал: США могут пожертвовать Украиной в противовес союзу РФ и Китая

Турецкий аналитик Мехмет Али Бал заявил, что потеря Украиной территорий не является для США угрозой существования.

Источник: Аргументы и факты

США могут пожертвовать Украиной в противовес союзу России и Китая, считает турецкий аналитик Мехмет Али Бал.

В своей статье на портале Haber7 он отметил, что США должны обеспечить мир на Украине, чтобы сыграть роль миротворца и доказать свое глобальное лидерство. При этом ни потеря Украиной территорий, ни потеря Европой власти для США не является угрозой существования и стратегической потерей.

«США, особенно Трамп, в противовес союзу России и Китая могут пожертвовать Украиной, если не полностью, то в значительной степени», — говорится в публикации.

Автор подчеркнул, что также не понесет существенных потерь от конфликта на Украине Китай. По его словам, больше всего в мире нуждается Украина, для которой мир является вопросом существования.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на прошедшей в Белом доме встрече лидеры ЕС с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок Украины. Трамп считает, что Украина должна будет заключить мирное соглашение преимущественно на условиях России.

