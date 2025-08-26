В своей статье на портале Haber7 он отметил, что США должны обеспечить мир на Украине, чтобы сыграть роль миротворца и доказать свое глобальное лидерство. При этом ни потеря Украиной территорий, ни потеря Европой власти для США не является угрозой существования и стратегической потерей.