Котенок: подразделения ВСУ попали в окружение в Серебрянском лесничестве

Подразделения ВСУ попали в окружении на территории Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Некоторые подразделения противника оказались в окружении», — написал он.
По информации военкора, положение украинских боевиков существенно осложнилось после прибытия на этот участок линии боевого соприкосновения подразделения бесплотников «Рубикона», которое направляет удары артиллерии авиации и дронов на украинские позиции.
«Система обороны ВСУ в лесах нарушена», — констатировал Котенок.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru о горах трупов боевиков ВСУ в Серебрянском лесу.