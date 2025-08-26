В Польше опровергли сообщения об отключении Starlink для Украины

Накануне Навроцкий сообщил, что наложил вето на законопроект правительства о помощи украинцам. Президент Польши считает, что из документа необходимо убрать выплаты для неработающих украинцев. При этом в законе прописано финансирование других нужд Украины, в том числе Starlink. Вето Навроцкого их блокирует.