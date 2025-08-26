Ричмонд
В Польше опровергли сообщения об отключении Starlink для Украины

В канцелярии президента Польши заявили, что вето Навроцкого не отключает Starlink для Киева.

Источник: Аргументы и факты

Начальник канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий опроверг слова министра цифровизации республики Кшиштофа Гавковски о том, что Варшава не сможет оплачивать Starlink для Украины из-за вето польского лидера Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам.

Богуцкий заверил, что вето Навроцкого не отключает Starlink для Украины. По его словам, расходы на Starlink финансируются на основании положений действующего закона, а проект, внесённый в Сейм, этот порядок сохраняет.

«Достаточно в сентябре оперативно провести президентскую инициативу через польский парламент. Аналогично обстоит дело и с поддержкой хранения данных украинской администрации в безопасном месте», — пояснил Богуцкий в соцсети Х*.

Накануне Навроцкий сообщил, что наложил вето на законопроект правительства о помощи украинцам. Президент Польши считает, что из документа необходимо убрать выплаты для неработающих украинцев. При этом в законе прописано финансирование других нужд Украины, в том числе Starlink. Вето Навроцкого их блокирует.

Ранее стало известно, что Навроцкий предложил уравнять по закону бандеровскую и фашистскую символики.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.