В Польше опровергли сообщения об отключении Starlink для Украины

Начальник канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий опроверг слова министра цифровизации республики Кшиштофа Гавковски о том, что Варшава не сможет оплачивать Starlink для Украины из-за вето польского лидера Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам.
Богуцкий заверил, что вето Навроцкого не отключает Starlink для Украины. По его словам, расходы на Starlink финансируются на основании положений действующего закона, а проект, внесённый в Сейм, этот порядок сохраняет.
«Достаточно в сентябре оперативно провести президентскую инициативу через польский парламент. Аналогично обстоит дело и с поддержкой хранения данных украинской администрации в безопасном месте», — пояснил Богуцкий в соцсети Х*.
Накануне Навроцкий сообщил, что наложил вето на законопроект правительства о помощи украинцам. Президент Польши считает, что из документа необходимо убрать выплаты для неработающих украинцев. При этом в законе прописано финансирование других нужд Украины, в том числе Starlink. Вето Навроцкого их блокирует.
