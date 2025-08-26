Илон Маск назвал нелегитимным любое правительство, которое уничтожает свой народ

«Любое правительство, которое уничтожает свой собственный народ, не является легитимным», — написал Маск, не уточнив, какой именно стране посвящены его рассуждения.
Не так давно Илон Маск принял решение создать новую партию в США, подав документы на регистрацию фракции «Америка». Миллиардер пообещал, что первый съезд будет «супервесёлым». Эксперты считают, что в будущем он вполне может позариться и на президентское кресло.
Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.Читать дальше