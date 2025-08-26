Ричмонд
Илон Маск назвал нелегитимным любое правительство, которое уничтожает свой народ

Американский бизнесмен, гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что власть, уничтожающая собственный народ, не может считаться законной. Новый пост миллиардер опубликовал на своей странице в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Любое правительство, которое уничтожает свой собственный народ, не является легитимным», — написал Маск, не уточнив, какой именно стране посвящены его рассуждения.

Не так давно Илон Маск принял решение создать новую партию в США, подав документы на регистрацию фракции «Америка». Миллиардер пообещал, что первый съезд будет «супервесёлым». Эксперты считают, что в будущем он вполне может позариться и на президентское кресло.

