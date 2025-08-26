Над 16 регионами РФ уничтожили 51 БПЛА. Военная операция, день 1280-й

08:43 Украине нужно быстрее принимать решение о мирных договоренностях с Россией, так как в будущем условия Москвы могут стать жестче, сказал РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев:
«С каждыми новыми переговорами условия будут меняться, поэтому Киеву нужно принимать как можно быстрее решение».
08:31.
08:24 Польша продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины, заявили в канцелярии польского президента Каролю Навроцкого. Ранее лидер страны наложил вето на закон, который предоставляет всем украинским беженцам пособие и бесплатную медицину. Он выступает за то, чтобы такие бонусы были только у работающих украинцев.
«Вето господина президента не отключает интернет Starlink для Украины, так как расходы на эту связь финансируются на основании положений действующего закона, а проект, внесенный президентом в Сейм, сохраняет этот порядок. Достаточно в сентябре оперативно провести президентскую инициативу через польский парламент.
08:17 Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заверил, что не оставит без последствий открытые угрозы украинского президента Владимира Зеленского:
«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу “Дружба”, потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение».
08:13.
08:07 С 07:00 до 07:30 средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Крымом — МО.
08:03 ⚡️С 00:00 до 06:10 средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника: по шесть над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями, пять над Волгоградской, четыре над Брянской, по три над Орловской и Псковской областями, по два над Белгородской и Курской областями, по одному над Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями, рассказали в Минобороны.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1280-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.