Над 16 регионами РФ уничтожили 51 БПЛА. Военная операция, день 1280-й

08:03 ⚡️С 00:00 до 06:10 средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника: по шесть над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями, пять над Волгоградской, четыре над Брянской, по три над Орловской и Псковской областями, по два над Белгородской и Курской областями, по одному над Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями, рассказали в Минобороны.