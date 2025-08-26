Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СМИ заявили, что Мадуро развернул армию в ожидании вторжения США в Венесуэлу

Николас Мадуро, президент Венесуэлы, передислоцировал несколько тысяч бойцов национальной армии в приграничные регионы на фоне риска вторжения в страну вооруженных сил Соединенных Штатов.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы, передислоцировал несколько тысяч бойцов национальной армии в приграничные регионы на фоне риска вторжения в страну вооруженных сил Соединенных Штатов. Подробности приводит информагентство Bloomberg.

«Президент Николас Мадуро в своем еженедельном телешоу подтвердил, что приказал направить 15 тысяч “хорошо вооруженных и обученных” мужчин и женщин в штаты Сулия и Тачира», — указали авторы материала.

Согласно данным Bloomberg, солдаты вооруженных сил Боливарианской Республики будут находиться в полной боевой готовности до урегулирования ситуации с флотом США.

Нескольким днями ранее также стало известно, что на фоне угрозы американского вторжения Николас Мадуро объявил массовую мобилизацию.

По информации инсайдеров, президент США Дональд Трамп намеревается провести на территории Венесуэлы военную операцию по борьбе с «наркокартелями».

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше