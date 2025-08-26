В СМИ заявили, что Мадуро развернул армию в ожидании вторжения США в Венесуэлу

Николас Мадуро, президент Венесуэлы, передислоцировал несколько тысяч бойцов национальной армии в приграничные регионы на фоне риска вторжения в страну вооруженных сил Соединенных Штатов. Подробности приводит информагентство Bloomberg.
«Президент Николас Мадуро в своем еженедельном телешоу подтвердил, что приказал направить 15 тысяч “хорошо вооруженных и обученных” мужчин и женщин в штаты Сулия и Тачира», — указали авторы материала.
Согласно данным Bloomberg, солдаты вооруженных сил Боливарианской Республики будут находиться в полной боевой готовности до урегулирования ситуации с флотом США.
Нескольким днями ранее также стало известно, что на фоне угрозы американского вторжения Николас Мадуро объявил массовую мобилизацию.
По информации инсайдеров, президент США Дональд Трамп намеревается провести на территории Венесуэлы военную операцию по борьбе с «наркокартелями».
