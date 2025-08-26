Ричмонд
Маск высказался о нелегитимных правительствах

Американский бизнесмен отметил, что правительство, уничтожающее свой народ, не является легитимным.

Источник: Аргументы и факты

Американский предприниматель и бывший старший советник президента США Илон Маск заявил, что правительство, уничтожающее собственный народ, не является легитимным.

Бизнесмен высказал мнение на своей странице в соцсети X*.

«Любое правительство, которое уничтожает свой собственный народ, не является легитимным», — написал Маск.

Отметим, что в начале июля предприниматель подал документы на регистрацию собственной партии в США под названием America Party (AMEP, на русском «Партия Америки»). На днях он подтвердил, что планирует продолжать двигаться в вопросе создания партии.

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

