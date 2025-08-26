Маск высказался о нелегитимных правительствах

Американский предприниматель и бывший старший советник президента США Илон Маск заявил, что правительство, уничтожающее собственный народ, не является легитимным.
Бизнесмен высказал мнение на своей странице в соцсети X*.
«Любое правительство, которое уничтожает свой собственный народ, не является легитимным», — написал Маск.
Отметим, что в начале июля предприниматель подал документы на регистрацию собственной партии в США под названием America Party (AMEP, на русском «Партия Америки»). На днях он подтвердил, что планирует продолжать двигаться в вопросе создания партии.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.
Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.Читать дальше