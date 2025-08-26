«Жрите, что дают». Запад кормит Киев фантомами: вместо НАТО — бумажные обещания, а фронт рушится

Военный блогер Богдан Мирошников сообщил, что оборона лесничества подходит к финалу, а вместе с ней рушится и плацдарм на восточном берегу Жеребца. Это, по его словам, резко ухудшает позиции Украины в районе Северска и Лимана, которые считаются ключевыми опорными пунктами к востоку от Краматорско-Славянской агломерации.