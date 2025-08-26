Шавкат Мирзиёев показал королю Иордании достопримечательности Самарканда

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн вместе посетили достопримечательности Самарканда. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Первой локацией стал комплекс Шахи-Зинда, состоящий из мавзолеев сподвижника Пророка Мухаммада Кусама ибн Аббаса и других деятелей. Комплекс дает представление о развитии архитектуры и декоративного искусства на протяжении нескольких столетий. Шахи-Зинда в 2001 году включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
«Король Иордании, который является представителем династии Хашимитов, официально ведущей свой род от дочери Пророка Мухаммада Фатимы и его зятя Али ибн Абу Талиба, почтил память Кусама ибн Аббаса. Были прочитаны суры из Корана», — говорится в сообщении.
В ходе посещения мавзолея Амира Темура речь шла о политике государственного строительства Сахибкирана, его полководческом таланте, дипломатических связях с разными странами.
Главы государств также посетили комплекс Регистан — визитную карточку Самарканда. Входящие в архитектурный ансамбль медресе Мирзо Улугбека, Шердора и Тиллакори на протяжении веков привлекают исследователей и служат школой для многих ученых.
Высокому гостю рассказали об истории строительства и особенностях орнаментов данного сооружения, проведенных на площади реставрационных работах.
Также Шавкат Мирзиёев и Абдалла II ибн аль-Хусейн побывали в историко-этнографическом парке «Вечный город» в международном туристическом центре Самарканда.
«В комплексе сконцентрированы главные символы старины и воспроизведены узнаваемые детали достопримечательностей исторических городов Узбекистана. Наряду с национальными традициями здесь нашла отражение история международной дипломатии», — говорится в сообщении.
По приглашению президента Узбекистана Абдалла II ибн аль-Хусейн 25 августа накануне прибыл в республику с государственным визитом. Сегодня пройдут основные мероприятия узбекско-иорданского саммита, включая переговоры на высшем уровне.