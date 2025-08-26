Шавкат Мирзиёев показал королю Иордании достопримечательности Самарканда

Первой локацией стал комплекс Шахи-Зинда, состоящий из мавзолеев сподвижника Пророка Мухаммада Кусама ибн Аббаса и других деятелей. Комплекс дает представление о развитии архитектуры и декоративного искусства на протяжении нескольких столетий. Шахи-Зинда в 2001 году включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.