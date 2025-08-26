Двойной удар воюющей страны по больнице сравнили с военным преступлением

Двойной удар Израиля по больнице имени Нассера в Газе, в результате которого погибли пять журналистов, включая сотрудников Associated Press, Reuters, NBC и Al Jazeera, называют потенциальным нарушением международного права в целом.
Целью нападения было гражданское здание, в частности больница, в результате безрассудного двойного удара, в результате которого погибли гражданские лица, в том числе спасатели и журналисты, то есть все категории, которые должны быть защищены в соответствии с международным правом, пишет The Guardian.
В то время как Армия обороны Израиля, которая уже убила около 200 журналистов в ходе войны в Газе, немедленно попыталась выдвинуть предположение, что убийство гражданских лиц было ошибкой, реальность такова, что это, по-видимому, политика, а не ошибка, констатирует британское издание.
Что поразительно в этом инциденте, так это то, что каждый отдельный элемент — нападение на работающую больницу, журналистов и спасателей, раненых гражданских лиц, которые уже находятся на лечении, — как ожидается, сам по себе вызовет обвинения в военном преступлении. Взятые вместе, они указывают на нечто гораздо более мрачное, на «ужасный» инцидент, по словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми.
По словам главы Всемирной организации здравоохранения доктора Тедроса Адханом Гебрейесуса, помимо 20 погибших в результате ударов, еще 50 получили ранения, включая пациентов, которые уже находились в критическом состоянии.
«В то время как люди в Газе страдают от голода, их и без того ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию еще больше ухудшается из-за повторяющихся нападений», — заявил Гебрейесус. — ПРЕКРАТИТЕ нападения на здравоохранение. Немедленно прекратите огонь!".
Представитель управления ООН по правам человека Равина Шамдасани, прямо связывая эти проблемы, отмечает в своем заявлении: «Убийство журналистов в Газе должно потрясти мир — не заставить его замолчать, а побудить к действиям, требуя привлечения к ответственности и правосудия. Журналисты не являются мишенью. Больницы не являются мишенью».
Хорошо задокументировано, как Израиль неоднократно совершал нападения на больницы и медицинский персонал, которые были убиты, ранены и похищены, пишет The Guardian. Но безрассудный двойной удар, когда Армия обороны Израиля атакует объект во второй раз, когда прибывают спасатели и другие гражданские лица, по словам критиков, становится все более распространенной тактикой.
В совместном расследовании, проведенном в июле израильским журналом +972 и Local Call, сообщалось, что Армия обороны Израиля теперь регулярно проводит дополнительные атаки в районе первоначального взрыва, иногда намеренно убивая парамедиков и других лиц, участвовавших в спасательных работах.
«Если будет нанесен удар по старшему командиру, после этого будет нанесен еще один, чтобы предотвратить проведение спасательных работ», — сказал один из источников +972, который, по его словам, присутствовал в израильской группе планирования нападения. «Службы быстрого реагирования, спасательные команды — они убивают их. Они снова наносят удар, уже по ним сверху.».
Хотя Армия обороны Израиля заявила, что начала расследование этого нападения, добавив, что ее силы «никоим образом не наносят прямых ударов по журналистам», собственные публичные заявления израильских официальных лиц свидетельствуют о том, что это ложь, констатирует The Guardian. Это утверждение прямо противоречит собственному заявлению Израиля после убийства Анаса аш-Шарифа, известного журналиста «Аль-Джазиры», и четырех его коллег — опять же на территории больницы — в начале этого месяца, когда Израиль без предоставления достоверных доказательств заявил, что Шариф стал мишенью как член ячейки ХАМАС.
И знаменательно, что Израиль убивает журналистов вблизи больниц, подчеркивает The Guardian. С начала войны журналисты часто останавливались рядом с больницами в надежде, что они смогут обеспечить хоть какую-то защиту, а также потому, что там часто есть хоть какое-то электричество, от которого журналисты могут заряжать телефоны и оборудование.
По мнению некоторых высокопоставленных деятелей ООН, единственный вывод, который можно сделать из этих нападений, заключается в том, что Израиль убивает единственных в мире свидетелей голода, который он вызвал в Газе своей политикой. Среди них в понедельник был глава агентства ООН по делам палестинцев Филипп Лаццарини, который осудил «шокирующее» бездействие мирового сообщества в отношении Газы, обвинив Израиль в том, что он «замалчивает последние оставшиеся голоса, сообщающие о детях, тихо умирающих от голода».