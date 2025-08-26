Двойной удар воюющей страны по больнице сравнили с военным преступлением

Хотя Армия обороны Израиля заявила, что начала расследование этого нападения, добавив, что ее силы «никоим образом не наносят прямых ударов по журналистам», собственные публичные заявления израильских официальных лиц свидетельствуют о том, что это ложь, констатирует The Guardian. Это утверждение прямо противоречит собственному заявлению Израиля после убийства Анаса аш-Шарифа, известного журналиста «Аль-Джазиры», и четырех его коллег — опять же на территории больницы — в начале этого месяца, когда Израиль без предоставления достоверных доказательств заявил, что Шариф стал мишенью как член ячейки ХАМАС.