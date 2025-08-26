Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша пообещала не отключать Starlink над Украиной

Ветo президента Польши Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам не приведёт к отключению интернета Starlink на Украине, плату за который для соседа вносит Варшава. В этом заверил руководитель канцелярии главы государства Збигнев Богуцкий в сети Х, обвинив министра цифровой трансформации страны Кшиштофа Гавковского в дезинформации.

Источник: Life.ru

«Вето не отключает Украину от интернета Starlink, поскольку расходы на это подключение финансируются на основе положений действующего законодательства, а проект, представленный в Сейм президентом Республики Польша, поддерживает это положение вещей», — написал глава аппарата Навроцкого.

По словам Богуцкого, парламент «эффективно» рассмотрит инициативу главы государства относительно помощи Украине до истечения крайнего срока в сентябре. Он также пояснил, что Starlink проплачен для Киева до 30 сентября 2025 года. Чиновник также опроверг слова Гавковского о прекращении поддержки хранения данных украинской администрации «в безопасном месте» и обвинил коллегу в манипуляциях и дезинформации.

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предусматривавший социальные выплаты и медицинское обеспечение для неработающих беженцев с Украины. Министр цифровизации республики Кшиштоф Гавковский сразу после этого заявил, что из-за этого шага Польша не сможет вносить оплату за Starlink для Украины.