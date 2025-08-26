Польша пообещала не отключать Starlink над Украиной

По словам Богуцкого, парламент «эффективно» рассмотрит инициативу главы государства относительно помощи Украине до истечения крайнего срока в сентябре. Он также пояснил, что Starlink проплачен для Киева до 30 сентября 2025 года. Чиновник также опроверг слова Гавковского о прекращении поддержки хранения данных украинской администрации «в безопасном месте» и обвинил коллегу в манипуляциях и дезинформации.