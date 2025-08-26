Польша пообещала не отключать Starlink над Украиной

«Вето не отключает Украину от интернета Starlink, поскольку расходы на это подключение финансируются на основе положений действующего законодательства, а проект, представленный в Сейм президентом Республики Польша, поддерживает это положение вещей», — написал глава аппарата Навроцкого.
По словам Богуцкого, парламент «эффективно» рассмотрит инициативу главы государства относительно помощи Украине до истечения крайнего срока в сентябре. Он также пояснил, что Starlink проплачен для Киева до 30 сентября 2025 года. Чиновник также опроверг слова Гавковского о прекращении поддержки хранения данных украинской администрации «в безопасном месте» и обвинил коллегу в манипуляциях и дезинформации.
25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предусматривавший социальные выплаты и медицинское обеспечение для неработающих беженцев с Украины. Министр цифровизации республики Кшиштоф Гавковский сразу после этого заявил, что из-за этого шага Польша не сможет вносить оплату за Starlink для Украины.