Для выборов депутатов Заксобрания Челябинской области напечатают 4,6 млн бюллетеней

«Будет изготовлено два вида избирательных бюллетеней. Общее количество — 4 млн 639 тыс. 200», — сообщили в региональном избиркоме.
В одном документе предстоит выбрать конкретного кандидата, во втором — партию.
Каждого вида бюллетеней будет напечатано по 2 млн 319 тыс. 600 экземпляров, из них: 1 млн 702 тыс .500 — стандартных, 617 тыс. 100 — для голосования с помощью КОИБ.
«Все бюллетени будут напечатаны не позднее 29 августа, после из передадут в окружные, территориальные и участковые избирательные комиссии», — говорится в комментарии.