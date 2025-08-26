Ричмонд
Для выборов депутатов Заксобрания Челябинской области напечатают 4,6 млн бюллетеней

Для выборов депутатов Заксобрания Челябинской области напечатают более 4,6 млн бюллетеней, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Pchela.News

«Будет изготовлено два вида избирательных бюллетеней. Общее количество — 4 млн 639 тыс. 200», — сообщили в региональном избиркоме.

В одном документе предстоит выбрать конкретного кандидата, во втором — партию.

Каждого вида бюллетеней будет напечатано по 2 млн 319 тыс. 600 экземпляров, из них: 1 млн 702 тыс .500 — стандартных, 617 тыс. 100 — для голосования с помощью КОИБ.

«Все бюллетени будут напечатаны не позднее 29 августа, после из передадут в окружные, территориальные и участковые избирательные комиссии», — говорится в комментарии.