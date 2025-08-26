Лукашенко перечислил направления сотрудничества с Вологодской областью России

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 августа, в понедельник, во время встречи с губернатором Георгием Филимоновым перечислил направления сотрудничества с Вологодской областью России. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства заметил, что Беларусь является машиностроительной страной, поэтому поставляет много техники на экспорт. Он добавил, что Вологодская область покупает различные виды белорусской техники и знакома с ними. Президент Беларуси также затронул тему тракторостроения.
— Трактор очень любим в вашей области и России в целом. Выпускаются порядка, как меня информируют, десяти модификаций и примерно столько же спецмашин на базе наших тракторов. Мы готовы к расширению этой линейки и заинтересованы в развитии совместных производств, — отметил Александр Лукашенко.
По словам главы государства, Беларусь готова предложить финансовые программы для Вологодской области, а также предусмотреть сервисное обслуживание всей той техники, которая будет работать в регионе.
— Это даже обсуждаться не должно, и я даже об этом говорить не должен. Мы определились: если мы технику куда-то продаем… Слушайте, без сервиса кто ее покупать будет? Поэтому хотя бы основное сервисное обслуживание надо мгновенно делать, чтобы люди понимали, куда обратиться для того, чтобы заменить какую-то вышедшую из строя шестеренку или двигатель, — акцентировал внимание президент Беларуси.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Вологодская область, как и вся Россия, постсоветское пространство, Беларусь, заинтересована в поставке лифтов.
— Потому что идет массовая просто замена лифтов. Мы готовы с вами работать, — назвал еще одно направление президент Беларуси.
Глава государства заметил, что белорусская сторона готова сотрудничать с Вологодской областью в сфере продовольствия. Он обратил внимание, что указанная область успешна в данном направлении, однако, возможно, какие-то продукты питания нужны.
Александр Лукашенко среди направления назвал также строительство. Он уточнил, что возможности белорусской стороны Вологодская область знает. Глава государства подчеркнул, что готовы работать также в области отделочных работ, и прежде всего оказывать проектные услуги.
— У нас очень мощный сектор, который занимается проектированием и промышленных предприятий, и общественных зданий, и жилья. Если будет у вас необходимость, мы готовы с вами в этом направлении работать, — заявил президент Беларуси.
Глава государства упомянул и про гуманитарное сотрудничество. Особое внимание он обратил на то, что Вологодская область делает немало для защиты исторической памяти.
