Трамп высоко оценил визит Путина на Аляску

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высоко оценил согласие президента РФ Владимира Путина приехать на встречу на Аляску. Такое заявление Трамп сделал по итогам встречи с южнокорейским лидером Ли Чжэ Меном.
Трамп отметил, что Путин якобы сначала не хотел лететь в Штаты.
«Но я действительно ценю то, что он это сделал», — подчеркнул Трамп.
Глава американского государства также указал, что визит Путина в США свидетельствует о серьезном намерении Москвы урегулировать украинский конфликт.
