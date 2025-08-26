Ричмонд
Силы ПВО Минобороны РФ сорвали атаку дронов на Ленинградскую область

Над двумя районами Ленинградской области уничтожено десять беспилотных летательных аппаратов. Соответствующую информацию разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Он уточнил, что воздушные цели были нейтрализованы над территорией Кингисеппского и Лужского районов. Глава региона подчеркнул, что в результате инцидента отсутствуют разрушения и пострадавшие.

Дрозденко выразил признательность военнослужащим противовоздушной обороны, обеспечивающим защиту воздушного пространства над областью.

Отмечается, что в ночное время петербургский аэропорт Пулково временно приостанавливал прием и отправку рейсов. В настоящий момент аэропорт возобновил полноценную работу.

Читайте также: Силы ПВО в ночь на вторник отразили налет 43 БПЛА ВСУ сразу на 15 областей страны.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

