На Украине спрогнозировали скорую потерю ВСУ Серебрянского лесничества

На краснолиманском направлении ВСУ грозит скорая потеря Серебрянского лесничества, считает украинский военный обозреватель Богдан Мирошников, слова которого приводит Telegram-канал «Страна.ua».
Эксперт прогнозирует также потерю ВСУ плацдарма на восточном берегу реки Жеребец.
Мирошников не исключил, что после взятия под контроль Серебрянского лесничества российские подразделения выбьют украинских военных из Дроновки. При этом будет охвачен войсками РФ с трех сторон Северск, что осложнит положение ВСУ в нем. Обозреватель отметил, что дела украинских военных в этом городе и без того плохи.
Ранее стало известно об окружении подразделений ВСУ в Серебрянском лесничестве.