На Украине спрогнозировали скорую потерю ВСУ Серебрянского лесничества

Мирошников не исключил, что после взятия под контроль Серебрянского лесничества российские подразделения выбьют украинских военных из Дроновки. При этом будет охвачен войсками РФ с трех сторон Северск, что осложнит положение ВСУ в нем. Обозреватель отметил, что дела украинских военных в этом городе и без того плохи.