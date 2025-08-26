Дронам подрезали крылья: расчет «Гиацинта» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ

Наши военные продолжают «разбирать» укрепления вэсэушников дальнобойной артиллерией. На днях расчет самоходной установки «Гиацинт-К» группировки «Центр» успешно отработал на Красноармейском (Покровском) направлении. Артиллеристы лишили врага очередного пункта управления беспилотниками.
Замаскированная позиция украинских дроноводов располагалась в лесополосе. Это была часть обширного укрепрайона. Уничтожив ее, «самоходчики» дали проход нашим штурмовикам для занятия новых рубежей.
По словам командира батареи Арсения, подобные «Гиацинты» сейчас работают по единичным целям — особо важным. Поступают координаты целей с завидной регулярностью.
— Районы сосредоточения, точки встречи групп ВСУ, районы выдвижения техники, артиллерийские орудия — целей много, поражаем их без проблем. Машина современная, справляется с задачами на «отлично», — утверждает Арсений.
В этот раз им довелось ударить по еще одной часто встречаемой цели — пункту управления дронами. Позицию вычислила наша беспилотная разведка. Координаты тут же передали артиллеристам. Военные оперативно выдвинулись на огневой рубеж и отработали 152-миллиметровыми снарядами по противнику. Невзирая на приличную дистанцию — порядка 30 километров, цель была уничтожена. Под удар попали расчет неприятельских беспилотчиков и все их оборудование.
Военным новый «Гиацинт» однозначно полюбился. Машина поступила в войска относительно недавно, но уже зарекомендовала себя как грозное, дальнобойное оружие.
— По сравнению с «Гиацинтом-С» значительно возросла мобильность этой боевой машины. Но самое главное — это компьютерная система управления. В нее мы вносим корректировки, данные, машина сама все считает. Это помогает работать быстрее и точнее, — утверждает командир орудия Алексей.
Еще ближе с «начинкой» орудия ознакомился наводчик Нияз.
— По точности — идеально. Никаких тебе «штурвалов», как на буксируемой пушке. Все вносим в компьютер — орудие наводится само и стреляет куда нужно, — отмечает он.
Закономерно, что усовершенствованная артиллерийская установка — лакомый кусочек для противника. Поэтому во время боевой работы расчет всегда начеку. А сопровождает их на боевой задаче группа охраны. Военные пристально следят за «воздухом», чтобы ни один вражеский дрон не прошмыгнул. А после огневой задачи оперативно меняют позицию.