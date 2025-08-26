Дронам подрезали крылья: расчет «Гиацинта» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ

В этот раз им довелось ударить по еще одной часто встречаемой цели — пункту управления дронами. Позицию вычислила наша беспилотная разведка. Координаты тут же передали артиллеристам. Военные оперативно выдвинулись на огневой рубеж и отработали 152-миллиметровыми снарядами по противнику. Невзирая на приличную дистанцию — порядка 30 километров, цель была уничтожена. Под удар попали расчет неприятельских беспилотчиков и все их оборудование.