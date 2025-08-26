В Министерстве обороны России сообщили, что танкистам группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ удалось уничтожить укрепленную позицию боевиков ВСУ на Днепропетровском направлении. Подробности приводят РИА Новости.
Согласно данным военного ведомства, речь идет об экипаже Т-80БВ. Как указали на РИА Новости, благодаря прицельному огню и скоординированному движению боевой машины удалось ликвидировать огневую точку киевских радикалов в лесном массиве.
Стоит добавить, что освобождение Днепропетровщины успешно продолжается уже несколько месяцев. Ранее солдаты «Востока» рассказали о необычных находках, которые остаются от убегающих пособников киевского режима.
В свою очередь, командир другого известного отечественного танка, Т-90М, в рамках эксклюзивной беседы с корреспондентом «МК» поделился особенностями боевой работы.
