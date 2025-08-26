Трамп заговорил о встрече с Ким Чен Ыном и захвате Америкой южнокорейских земель

Трамп говорит, что надеется встретиться с Ким Чен Ыном, и говорит о перспективах захвата США части южнокорейских земель. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен использовал встречу в Овальном кабинете, чтобы побудить Трампа к взаимодействию с лидером КНДР.
Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, возможно, в этом году, в попытке возродить провалившуюся ядерную дипломатию его первого срока на посту президента США, пишет The Guardian.
«Я бы хотел провести встречу. Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в ближайшем будущем», — сказал Трамп во время иногда неловкой встречи в Овальном кабинете с новым президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном, в ходе которой он затронул перспективу вступления во владение южнокорейской землей, на которой расположена военная база США.
Трамп, который трижды встречался с Ким Чен Ыном во время своего первого президентского срока, высоко оценил свои отношения с лидером КНДР и сказал, что знает его «почти лучше, чем кто-либо, кроме его сестры», — имея в виду младшую сестру Ким Чен Ына и его доверенное лицо Ким Е Чжон.
«Когда-нибудь я его увижу. Я с нетерпением жду встречи с ним. Он был очень добр ко мне», — сказал Трамп журналистам, выразив надежду, что переговоры состоятся в этом году.
Южнокорейский президент Ли Чжэ Мен сказал, что президент США, который безуспешно пытался урегулировать давние конфликты на Украине и Ближнем Востоке, является «единственным человеком», который мог бы положить конец многолетнему противостоянию между Южной и Северной Кореей, трехлетняя война которых в начале 1950-х годов закончилась перемирием, но не мирным договором.
«Я с нетерпением жду вашей встречи с председателем Ким Чен Ыном, строительства башни Трампа в Северной Корее и игры в гольф», — сказал Ли Чжэ Мен.
Трамп также утверждал, что Северная Корея произвела меньше испытательных пусков ракет с тех пор, как он вернулся в Белый дом. Некоторые аналитики предположили, что Ким Чен Ын сдерживал ракетные испытания, оценивая Ли, либерала, который верит в сотрудничество с Севером и который был избран президентом на Юге в июне, отмечает The Guardian.
Как напоминает издание, Северная Корея отказалась вступать в переговоры, направленные на прекращение разработки ядерного оружия. Вместо этого Ким Чен Ын пообещал ускорить реализацию своей ядерной программы и недавно осудил совместные военные учения США и Южной Кореи, которые Пхеньян рассматривает как репетицию вторжения. В эти выходные Ким Чен Ын руководил испытательными стрельбами новых систем противовоздушной обороны.
В своей речи после встречи в Овальном кабинете президент Ли заявил, что согласен с Трампом в необходимости «мирной денуклеаризации Корейского полуострова».
Но в часы, предшествовавшие его встрече в Вашингтоне, появились зловещие признаки для Ли, после того как Трамп раскритиковал правительство Южной Кореи, по-видимому, за то, что оно проводило расследования, связанные с бывшим президентом страны Юн Сук Ёлем, который был подвергнут импичменту и отстранен от должности после неудачной попытки ввести военное положение в конце мая. в прошлом году.
Президент США написал на своей социальной платформе Truth: «Что происходит в Южной Корее? Похоже на чистку или революцию. Мы не можем допустить этого и вести там бизнес».
Эти высказывания, пишет The Guardian, бросили тень на переговоры Ли с высокими ставками, хотя позже Трамп, казалось, смягчился после 40 минут, в течение которых его южнокорейский коллега осыпал президента США похвалами. Позже Трамп вернулся к своему посту, сказав: «Я уверен, что это недоразумение», поскольку «ходят слухи».
Ли говорил через переводчика, нарушая темп Трампа, который, не колеблясь, вступал в перепалку со своими гостями.
Президент США, который часто обвиняет европейских союзников в том, что они живут за счет США, ясно дал понять, что будет настойчиво добиваться увеличения вклада Южной Кореи в покрытие расходов на размещение в стране 28 500 американских военнослужащих. Трамп выдвинул аналогичные требования к другому союзнику США в Северо-Восточной Азии, Японии, где находятся почти 50 000 американских военнослужащих.
Президент предположил, что США могут попытаться захватить территорию базы, что, вероятно, приведет в ярость союзников Ли, придерживающихся левых взглядов в южнокорейской политике.
Трамп сказал: «Мы потратили много денег на строительство форта, и Южная Корея внесла свой вклад, но я хотел бы посмотреть, сможем ли мы отказаться от аренды и получить в собственность землю, на которой у нас находится огромная военная база».
Несмотря на то, что в июле США и Южная Корея заключили торговое соглашение, которое избавило южнокорейский экспорт от более жестких тарифов США, обе стороны продолжают спорить по поводу ядерной энергетики, военных расходов и деталей торговой сделки, которая включала обещанные южнокорейские инвестиции в Соединенные Штаты на сумму 350 миллиардов долларов.
Экономика Южной Кореи в значительной степени зависит от США, и Вашингтон гарантирует ее безопасность с помощью войск и ядерного сдерживания, напоминает The Guardian. Трамп назвал Сеул «денежной машиной», которая пользуется преимуществами американской военной защиты.
После январской инаугурации Трампа Ким Чен Ын игнорировал неоднократные призывы Трампа возродить прямую дипломатию, которой он придерживался во время своего президентского срока в 2017—2021 годах, что не привело к заключению сделки по прекращению ядерной программы Северной Кореи. В Овальном кабинете южнокорейский президент Ли избежал театральных конфронтаций, которые преобладали во время февральского визита в США Владимира Зеленского и майского визита президента Южной Африки Сирила Рамафосы, отмечает The Guardian.