Ректор Красноярского медуниверситета Алексей Протопопов уходит в отставку

Исполняющий обязанности ректора Красноярского государственного медицинского университета Алексей Протопопов покинет свой пост в конце сентября.

Исполняющий обязанности ректора Красноярского государственного медицинского университета Алексей Протопопов покинет свой пост в конце сентября. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания края Илья Зайцев.

По информации парламентария, Протопопов принял решение не продлевать свои полномчия, которые истекают 30 сентября. В обращении к сотрудникам университета он отметил: «Никогда не стремился на эту должность и с легкостью переворачиваю эту страницу», добавив, что за шесть лет руководства вузу «удалось достичь того, что изначально казалось невыполнимым».

Назначением нового временного руководителя до выборов ректора займется Министерство здравоохранения РФ. В пресс-службе университета отказались от комментариев по поводу предстоящей отставки.

Напомним, что ранее в отношении двух проректоров Красноярского медуниверситета было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Алексей Протопопов возглавлял вуз с 2019 года.