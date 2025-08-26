Ректор Красноярского медуниверситета Алексей Протопопов уходит в отставку

По информации парламентария, Протопопов принял решение не продлевать свои полномчия, которые истекают 30 сентября. В обращении к сотрудникам университета он отметил: «Никогда не стремился на эту должность и с легкостью переворачиваю эту страницу», добавив, что за шесть лет руководства вузу «удалось достичь того, что изначально казалось невыполнимым».