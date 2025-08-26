В новом министерстве молодежной политики Омской области назначены заместители

Обе чиновницы ранее работали в Главном управлении молодежной политики Омской области, которое было реорганизовано в министерство. С июня 2024 года Светлана Лопуценко занимала должность начальника управления, а Елена Дудкова была ее заместителем. Таким образом, их переход на новые позиции стал логичным продолжением карьерного пути.