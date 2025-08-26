Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новом министерстве молодежной политики Омской области назначены заместители

Однако кресло министра пока остается вакантным.

Источник: Комсомольская правда

Министерство молодежной политики Омской области, созданное неделю назад, начало обретать управленческую структуру. Портал областного правительства сообщил о назначении руководителей ведомства: первым заместителем руководителя стала Светлана Лопуценко, а заместителем — Елена Дудкова.

Обе чиновницы ранее работали в Главном управлении молодежной политики Омской области, которое было реорганизовано в министерство. С июня 2024 года Светлана Лопуценко занимала должность начальника управления, а Елена Дудкова была ее заместителем. Таким образом, их переход на новые позиции стал логичным продолжением карьерного пути.

Однако пост министра молодежной политики пока остается незанятым. Кто возглавит ведомство, остается загадкой — официальных кандидатур на данный момент не объявлено.

Напомним, что штатная численность нового министерства составит 22 человека, из которых 21 единица — это должности государственной гражданской службы. Создание министерства призвано усилить работу с молодежью в регионе и реализовать стратегические задачи в этой сфере.