Вспыхнули протесты против привилегий для депутатов парламента и «коррумпированной элиты»

Полиция по борьбе с беспорядками применила водометы и баллончики со слезоточивым газом против тысяч демонстрантов, бросавших камни в столицу Индонезии, в то время как возмущение по поводу щедрых пособий членам парламента усилилось в обществе, пишет The Guardian.