Вспыхнули протесты против привилегий для депутатов парламента и «коррумпированной элиты»

В Индонезии разгорелись акции протеста против привилегий для членов парламента и «коррумпированной элиты». Разногласия по поводу жилищных пособий, которые почти в 10 раз превышают минимальную заработную плату, разгораются на фоне политики жесткой экономии президента Прабово Субианто.
Полиция по борьбе с беспорядками применила водометы и баллончики со слезоточивым газом против тысяч демонстрантов, бросавших камни в столицу Индонезии, в то время как возмущение по поводу щедрых пособий членам парламента усилилось в обществе, пишет The Guardian.
В понедельник тысячи студентов, рабочих и активистов провели демонстрацию у здания национального парламента против ежемесячного жилищного пособия в размере 50 миллионов рупий (3075 долларов США) для членов парламента, что почти в 10 раз превышает минимальную заработную плату в Джакарте.
Демонстранты требовали отмены того, что они считают щедрыми надбавками, которые являются дополнением к зарплате законодателей.
Согласно пресс-релизу студенческой группы Геджаяна Меманггила, возмущенные индонезийцы также протестовали против того, что они назвали «коррумпированной элитой» в правительстве, и той политики, которая выгодна конгломератам и военным.
Это заявление было явной ссылкой на растущую роль военных в гражданской жизни при правительстве, возглавляемом бывшим генералом Прабово Субианто, поясняет The Guardian.
В марте Индонезия приняла закон, позволяющий военным занимать больше гражданских должностей, а в этом месяце правительство объявило о создании 100 новых военных батальонов, которые будут обучены сельскому хозяйству и животноводству. В июле правительство заявило, что военные также начнут производство фармацевтических препаратов.
Некоторые демонстранты в понедельник были замечены на телевизионных кадрах, несущих флаг из японского манга-сериала One Piece, который стал символом протеста против политики правительства в стране.
Гнев вызван мерами жесткой экономии, введенными президентом Прабово, включая сокращение расходов на образование, здравоохранение и общественные работы.
Полиция в понедельник применила слезоточивый газ, когда протестующие попытались приблизиться к зданию парламента, в то время как протестующие сопротивлялись, бросая камни и бутылки в сотрудников спецназа и устраивая поджоги под эстакадой возле тщательно охраняемого здания парламента.
Власти перекрыли улицы, ведущие к зданию парламента, в том числе несколько платных дорог, что привело к серьезным пробкам на дорогах в городе. Для обеспечения безопасности комплекса было задействовано более 1200 сотрудников службы безопасности.
Сообщений о пострадавших в результате столкновения пока не поступало, пишет The Guardian.
Спикер Палаты представителей Пуан Махарани сообщил журналистам в субботу, что размер пособий был тщательно рассмотрен и приведен в соответствие с текущими ценами в Джакарте.
Взяточничество широко распространено в Индонезии, и активисты говорят, что полиция и члены парламента в стране с населением более 280 миллионов человек считаются коррумпированными.
Протест в понедельник последовал за бурными демонстрациями на Центральной Яве и Сулавеси, где в последние недели тысячи людей собрались протестовать против повышения налогов на недвижимость.
Аналитики говорят, что внезапный всплеск протестов может свидетельствовать о новом уровне недовольства правительством Прабово.