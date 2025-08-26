Трамп неожиданно предложил выкупить военную базу в Корее

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность обращения к властям Сеула с предложением о передаче права собственности на крупную американскую военную базу, арендуемую в Республике Корея. Соответствующее заявление он сделал в начале встречи с южнокорейским лидером Ли Чжэ Мёном в Белом доме.
Возможно, я хотел бы попросить их передать нам право собственности на землю, на которой расположен этот значительный форпост, пояснил Трамп, уточнив масштаб объекта. Хотелось бы выяснить, сможем ли мы перейти от арендных отношений к полному владению этой территорией.
Глава американской администрации воздержался от комментариев относительно возможного сокращения численности американского контингента в Южной Корее, отметив, что он не хочу обсуждать это сейчас, поскольку страны были и остаются союзниками.
Президент также напомнил, что на территории Южной Кореи дислоцировано более 40 тысяч военнослужащих США.
Накануне Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона работать над снижением напряженности в отношениях между КНДР и Южной Кореей. По словам политика, Соединённые Штаты обладают возможностями влиять на ситуацию в двусторонних отношениях стран Корейского полуострова. Ранее глава Белого дома сравнил политическую ситуацию в Южной Корее с революционными преобразованиями.
