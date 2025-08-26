Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп неожиданно предложил выкупить военную базу в Корее

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность обращения к властям Сеула с предложением о передаче права собственности на крупную американскую военную базу, арендуемую в Республике Корея.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность обращения к властям Сеула с предложением о передаче права собственности на крупную американскую военную базу, арендуемую в Республике Корея. Соответствующее заявление он сделал в начале встречи с южнокорейским лидером Ли Чжэ Мёном в Белом доме.

Возможно, я хотел бы попросить их передать нам право собственности на землю, на которой расположен этот значительный форпост, пояснил Трамп, уточнив масштаб объекта. Хотелось бы выяснить, сможем ли мы перейти от арендных отношений к полному владению этой территорией.

Глава американской администрации воздержался от комментариев относительно возможного сокращения численности американского контингента в Южной Корее, отметив, что он не хочу обсуждать это сейчас, поскольку страны были и остаются союзниками.

Президент также напомнил, что на территории Южной Кореи дислоцировано более 40 тысяч военнослужащих США.

Накануне Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона работать над снижением напряженности в отношениях между КНДР и Южной Кореей. По словам политика, Соединённые Штаты обладают возможностями влиять на ситуацию в двусторонних отношениях стран Корейского полуострова. Ранее глава Белого дома сравнил политическую ситуацию в Южной Корее с революционными преобразованиями.

Читайте также: Трамп высоко оценил визит Путину на Аляску.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше