Си Цзиньпин: Китай и СССР внесли огромный вклад в победу во Второй мировой

Китай и СССР понесли огромные жертвы и внесли серьезный вклад в победу во Второй мировой войне. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин на прошедшей в Пекине встрече со спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным.
Си Цзиньпин отметил, что обе страны в те годы были главными театрами боевых действий в Азии и Европе.
«Китай и СССР понесли огромные жертвы в борьбе с японским милитаризмом и немецко-фашистской агрессией и внесли значительный вклад в победу», — цитирует слова китайского лидера агентство Xinhua.
Напомним, Володин прибыл в Китай накануне. Он возглавил российскую парламентскую делегацию, приехавшую в КНР по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
На следующей неделе Китай с четырехдневным визитом посетит президент России Владимир Путин. Запланированы масштабные переговоры российской и китайской делегаций.