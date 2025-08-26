Ричмонд
Си Цзиньпин: Китай и СССР внесли огромный вклад в победу во Второй мировой

Председатель КНР отметил, что Китай и СССР в те годы были главными театрами боевых действий в Азии и Европе.

Источник: Аргументы и факты

Китай и СССР понесли огромные жертвы и внесли серьезный вклад в победу во Второй мировой войне. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин на прошедшей в Пекине встрече со спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным.

Си Цзиньпин отметил, что обе страны в те годы были главными театрами боевых действий в Азии и Европе.

«Китай и СССР понесли огромные жертвы в борьбе с японским милитаризмом и немецко-фашистской агрессией и внесли значительный вклад в победу», — цитирует слова китайского лидера агентство Xinhua.

Напомним, Володин прибыл в Китай накануне. Он возглавил российскую парламентскую делегацию, приехавшую в КНР по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

На следующей неделе Китай с четырехдневным визитом посетит президент России Владимир Путин. Запланированы масштабные переговоры российской и китайской делегаций.

