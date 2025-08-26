Иностранного посла впервые выслали из страны из-за поджога синагоги

«Именно поэтому мы объявили посла Ирана в Австралии персоной нон грата, а также трех других иранских официальных лиц, и у них будет семь дней, чтобы покинуть страну, — сказала министр Вонг. — Это первый случай за послевоенный период, когда Австралия выслала посла, и мы приняли это решение, потому что действия Ирана абсолютно неприемлемы».