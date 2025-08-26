Иностранного посла впервые выслали из страны из-за поджога синагоги

Посол Ирана выслан из Австралии из-за «достоверных разведданных», которые свидетельствуют о том, что Тегеран якобы руководил антисемитскими нападениями на территории Зеленого континента. Разведывательное управление Австралии утверждает, что Иран стоит за инцидентами, включая поджог синагоги «Адасс Исраэль» в Мельбурне.
Иран организовал по меньшей мере два нападения на еврейскую общину Австралии, утверждает национальное разведывательное агентство Страны кенгуру, что побудило правительство премьера Албаниза выслать посла Тегерана в Канберре из Австралии, пишет The Guardian.
Премьер-министр Албаниз объявил во вторник, что Австралийская организация безопасности и разведки (Asio) располагает «достоверными разведданными», позволяющими установить, что за нападениями на синагогу Adass Israel в Мельбурне и ресторан Lewis’s Continental Kitchen в Бонди в Сиднее якобы стоит иранское правительство.
Генеральный директор Asio Майк Берджесс заявил, что теракты были организованы Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), действовавшим через «слоеный пирог из подставных лиц» — платных посредников, действующих в Австралии.
КСИР будет внесен в Австралии в список террористических организаций, и федеральный парламент рассмотрит новые законы.
Посол Ирана в Австралии Ахмад Садеги был объявлен австралийским правительством «персоной нон грата», и посольство Австралии в Тегеране приостановит свою деятельность. По словам Берджесса, иранские дипломаты, работающие в Австралии, не были причастны к нападениям.
Австралийские дипломаты, работающие в Иране, были переведены в третью страну до того, как было объявлено об этом, отмечает The Guardian.
«Это были экстраординарные и опасные акты агрессии, организованные иностранным государством на австралийской земле, — сказал премьер Албаниз. — Это были попытки подорвать социальную сплоченность и посеять раздор в нашем обществе. Это абсолютно неприемлемо, и правительство Австралии предпринимает решительные действия в ответ».
Майк Берджесс сказал, что его агентство не верит в причастность Ирана ко всем актам антисемитизма в Австралии, но расследует другие инциденты на предмет возможной причастности иранского правительства.
«Само собой разумеется, что действия Ирана неприемлемы. Они подвергают риску жизни людей, наводят ужас на общество и разрушают нашу социальную структуру. Иран и его ставленники подожгли спички и раздули пламя, — сказал он. — Это было поручено КСИР через ряд зарубежных посредников, фасилитаторов и координаторов, которые нашли способ поставить задачи австралийцам».
Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что действия Ирана оправдали первую с послевоенного периода высылку иностранного посла из Канберры.
«Именно поэтому мы объявили посла Ирана в Австралии персоной нон грата, а также трех других иранских официальных лиц, и у них будет семь дней, чтобы покинуть страну, — сказала министр Вонг. — Это первый случай за послевоенный период, когда Австралия выслала посла, и мы приняли это решение, потому что действия Ирана абсолютно неприемлемы».