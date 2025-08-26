Юрий Слюсарь проведет первую большую пресс-конференцию

За общением Юрия Слюсаря с журналистами можно будет следить в прямом эфире на официальном сайте правительства Ростовской области, каналах правительства Ростовской области на сайтах Rutube, Plvideo, в группе правительства Ростовской области в социальной сети VK, а также в эфире телеканала «Дон 24», радио «FM-на-Дону».