Юрий Слюсарь проведет первую большую пресс-конференцию

Первая большая пресс-конференция врио губернатора Юрия Слюсаря пройдет 28 августа в 12:00 в «Шолохов-центре».

Источник: РИА "Новости"

На пресс-конференцию аккредитовались 115 представителей СМИ, в том числе представители федеральных, региональных и местных масс-медиа.

За общением Юрия Слюсаря с журналистами можно будет следить в прямом эфире на официальном сайте правительства Ростовской области, каналах правительства Ростовской области на сайтах Rutube, Plvideo, в группе правительства Ростовской области в социальной сети VK, а также в эфире телеканала «Дон 24», радио «FM-на-Дону».

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.