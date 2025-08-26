Участие в ВЭФ-2025 подтвердили более 70 стран

Более 70 стран и территорий подтвердили своё участие в ВЭФ-2025, сообщает Росконгресс.
«Участие представителей более чем 70 стран и территорий подтверждает, что Восточный экономический форум является значимой платформой для деловых встреч и общения, привлекательной как для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, так и для других государств мира», — сказал советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
Ранее оргкомитет ВЭФ опубликовал архитектуру деловой программы Восточного экономического форума в этом году. Информация появилась на официальном сайте мероприятия. Форум пройдет 3−6 сентября во Владивостоке.