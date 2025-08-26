Ричмонд
Подоляка: ВС РФ почти зачистили Кременские леса в ЛНР

По словам блогера, российские военные готовятся к выходу в тыл Северской группировки ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные заканчивают зачистку Кременских лесов в Луганской Народной Республике, сообщил в своем Telegram-канале блогер Юрий Подоляка.

«Судя по информации с мест, наши части 25А (25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” — прим. ред.) дозачищают от противника последние участки Кременецких лесов и готовятся выйти в тыл Северской группировки противника», — говорится в публикации.

Кременские леса — это национальный природный парк, находящийся в Северодонецком районе ЛНР.

О продвижении российских бойцов на территории нацпарка заявил и военный корреспондент Евгений Лисицын.