«СВ»: артиллерия и авиация устроили огненный ад боевикам ВСУ в Волчанске

По информации источников канала, российские военные уничтожают позиции противника в левобережной части города.

Источник: Аргументы и факты

Российские тяжелые огнеметные системы, артиллерия и авиация устроили украинским военным на территории Волчанска «огненный ад», пишет Telegram-канал «Северный Ветер», опубликовавший кадры ударов по позициям противника в городе.

«Огненный ад для боевиков ВСУ в Волчанске. На левобережье Волчанска идет активная отработка позиций противника. В ход идет артиллерия, авиация и “Солнцепеки”», — говорится в публикации.

Ранее стало известно об уничтожении в результате бомбового удара пункта временной дислокации боевиков 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Волчанске.

Также сообщалось о поражении бомбой скопления военнослужащих противника в здании элеватора на территории города.