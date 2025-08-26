Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Си Цзиньпин: Китай и СССР внесли важный вклад в победу во Второй мировой войне

Китайский лидер заявил о необходимости развивать российско-китайские отношения.

Источник: Комсомольская правда

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер отметил, что КНР и Советский Союз внесли значительный вклад в победу во Второй мировой войне. Встреча прошла 26 августа в рамках официального визита российской делегации во главе с Володиным.

Си Цзиньпин заявил, что Россия и КНР должны сохранять и развивать традиции дружбы между народами.

Стоит отметить, что Вячеслав Володин передал китайскому лидеру слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина. Визит российской делегации в Китай направлен на укрепление двусторонних отношений.

В рамках визита Володина пройдут переговоры между сторонами и проведение десятого заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентами двух стран.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше