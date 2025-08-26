Си Цзиньпин: Китай и СССР внесли важный вклад в победу во Второй мировой войне

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер отметил, что КНР и Советский Союз внесли значительный вклад в победу во Второй мировой войне. Встреча прошла 26 августа в рамках официального визита российской делегации во главе с Володиным.
Си Цзиньпин заявил, что Россия и КНР должны сохранять и развивать традиции дружбы между народами.
Стоит отметить, что Вячеслав Володин передал китайскому лидеру слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина. Визит российской делегации в Китай направлен на укрепление двусторонних отношений.
В рамках визита Володина пройдут переговоры между сторонами и проведение десятого заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентами двух стран.