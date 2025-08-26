Уже взяв на себя обязательства по поэтапному отказу от импорта нефти и газа, европейское объединение все больше осознает, что именно Вашингтон, а не Брюссель, лучше всего подходит для того, чтобы «закрутить гайки», поделились подробностями авторы публикации.