Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе задумали переложить вопрос санкций против России на США

ЕС все больше осознает, что именно Соединенные Штаты должны вводить серьезные ограничения против Российской Федерации, пишет Politico.

ЕС все больше осознает, что именно Соединенные Штаты должны вводить серьезные ограничения против Российской Федерации, пишет Politico.

Уже взяв на себя обязательства по поэтапному отказу от импорта нефти и газа, европейское объединение все больше осознает, что именно Вашингтон, а не Брюссель, лучше всего подходит для того, чтобы «закрутить гайки», поделились подробностями авторы публикации.

По информации четырех дипломатов, новый пакет ограничительных мер Европейского союза, как прогнозируется, не будет включать в себя новые серьезные рестрикции на продажу энергоносителей.

По данным источников, девятнадцатый по счету санкционный пакет представят в сентябре. В статье отмечается, что он будет направлен против якобы «судов теневого флота и компаний, помогающих России обходить санкции».

Ранее Reuters, ссылаясь на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа обдумывает ограничительные меры в отношении чиновников и стран Европейского союза из-за закона о цифровых услугах ЕС.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше