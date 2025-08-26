ЕС все больше осознает, что именно Соединенные Штаты должны вводить серьезные ограничения против Российской Федерации, пишет Politico.
Уже взяв на себя обязательства по поэтапному отказу от импорта нефти и газа, европейское объединение все больше осознает, что именно Вашингтон, а не Брюссель, лучше всего подходит для того, чтобы «закрутить гайки», поделились подробностями авторы публикации.
По информации четырех дипломатов, новый пакет ограничительных мер Европейского союза, как прогнозируется, не будет включать в себя новые серьезные рестрикции на продажу энергоносителей.
По данным источников, девятнадцатый по счету санкционный пакет представят в сентябре. В статье отмечается, что он будет направлен против якобы «судов теневого флота и компаний, помогающих России обходить санкции».
Ранее Reuters, ссылаясь на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа обдумывает ограничительные меры в отношении чиновников и стран Европейского союза из-за закона о цифровых услугах ЕС.