В Ленобласти при отражении атаки БПЛА повреждены три дома

В Ленинградской области при отражении атаки БПЛА в Сланцевском районе повреждены стекла трех частных домов и автомобиль, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Пострадавших нет.
«Лсколками повреждены стекла трех частных домов, — уточнил глава региона в Telegram-канале. — И автомобиль в деревне Загорье». Дрозденко подчеркнул, что пострадавших нет.
Он поручил местной администрации определить ущерб.
Ранее, по словам губернатора, над Кингисеппским и Лужским районами сегодня утром уничтожено свыше 10 беспилотников.
