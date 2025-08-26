Ричмонд
В Ленобласти при отражении атаки БПЛА повреждены три дома

В Ленинградской области при отражении атаки БПЛА в Сланцевском районе повреждены стекла трех частных домов и автомобиль, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

В Ленинградской области при отражении атаки БПЛА в Сланцевском районе повреждены стекла трех частных домов и автомобиль, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Пострадавших нет.

«Лсколками повреждены стекла трех частных домов, — уточнил глава региона в Telegram-канале. — И автомобиль в деревне Загорье». Дрозденко подчеркнул, что пострадавших нет.

Он поручил местной администрации определить ущерб.

Ранее, по словам губернатора, над Кингисеппским и Лужским районами сегодня утром уничтожено свыше 10 беспилотников.

