Всемирно известный кинорежиссер Вуди Аллен опрокинул осуждение Украиной его выступления на киномероприятии в Москве. Режиссер сказал, что «не считает, что прекращение разговоров об искусстве — это хороший способ помочь» после того, как Киев назвал участие режиссера «позором».
Вуди Аллен опроверг заявления о том, что его участие в киномероприятии в Москве было «обелением» действий России, после того как министерство иностранных дел Украины осудило его выступление.
Аллен подчеркнул в заявлении для The Guardian, что в случае конфликта на Украине он не согласен с действиями российского руководства: «Но, что бы ни делали политики, я не думаю, что прекращение разговоров о творчестве — это хороший способ помочь».
Вудни Аллен появился в воскресенье на киномероприятии в Москве в дистанционном режиме на сеансе, организованном режиссером Федором Бондарчуком.
В заявлении, размещенном в социальных сетях, украинское министерство иностранных дел заявило: «Участие Вуди Аллена в Московской международной неделе кино является позором и оскорблением самопожертвования украинских актеров и кинематографистов».
В заявлении киевского МИДа дальше посыпались инвективы в адрес России и Вуди Аллена: «Культура никогда не должна использоваться для оправдания преступлений или служить инструментом пропаганды».
Согласно сообщениям российских СМИ, Вуди Аллен заявил, что у него нет планов снимать фильм в России, но что он испытывает «только добрые чувства к Москве и Санкт-Петербургу», отмечает The Guardian.
Сообщается, что Вуди Аллен также сказал, что восхищается российским кинематографом, выделив литературную адаптацию «Войны и мира», состоящую из четырех фильмов, снятую отцом Федора Бондарчука Сергеем Бондарчуком, которая в 1969 году получила премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.
Два последних фильма Аллена были сняты при финансовой поддержке европейских источников: «Фестиваль Рифкина» в Испании, вышедший в прокат в 2020 году, и «Государственный переворот» во Франции, вышедший в 2023 году. Это последовало за расторжением его соглашения о производстве с Amazon в 2019 году; Аллен подал в суд на Amazon и урегулировал дело во внесудебном порядке. Его судебный спор с Amazon последовал за открытым письмом, опубликованным Дилан Фэрроу в 2014 году, в котором она повторила обвинения в том, что Аллен подвергал ее сексуальному насилию, когда ей было семь лет. Аллен отрицает это обвинение, которое было снято с него после двух расследований, напоминает The Guardian.
В 2024 году Аллен предположил, что может уйти на покой, сказав: «Вся романтика кинопроизводства ушла в прошлое».