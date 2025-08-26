Украина обрушилась на американского классика кино за выступление на московском мероприятии

Два последних фильма Аллена были сняты при финансовой поддержке европейских источников: «Фестиваль Рифкина» в Испании, вышедший в прокат в 2020 году, и «Государственный переворот» во Франции, вышедший в 2023 году. Это последовало за расторжением его соглашения о производстве с Amazon в 2019 году; Аллен подал в суд на Amazon и урегулировал дело во внесудебном порядке. Его судебный спор с Amazon последовал за открытым письмом, опубликованным Дилан Фэрроу в 2014 году, в котором она повторила обвинения в том, что Аллен подвергал ее сексуальному насилию, когда ей было семь лет. Аллен отрицает это обвинение, которое было снято с него после двух расследований, напоминает The Guardian.