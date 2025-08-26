Ричмонд
В Европе решили восстановить болота для защиты от России

Politico: Польша и Финляндия собираются восстановить болота для защиты от РФ.

Источник: Комсомольская правда

Польша и Финляндия собираются восстановить свои болота, как заявляется, с целью защиты от России. Об этом пишет Politico.

«Это беспроигрышная ситуация, которая позволяет достичь сразу нескольких целей», — отметила гендиректор по вопросам природы в Министерстве окружающей среды Финляндии Тарья Хааранен.

По данным издания, представители Польши и Финляндии активно изучают вопрос восстановления болот в качестве защиты своих границ. Как отмечается, их шаги связаны с тем, что многие заболоченные территории европейских стран находятся около российских границ, поэтому могут превратиться «в опасную ловушку для военных грузовиков и танков».

На прошлой неделе замкомандира пограничного отряда Северной Карелии Микко Каллинен сообщил о намерении Финляндии возвести пограничный забор, который расположится «максимально близко» к линии границы с Россией.

При этом в России неоднократно заявляли, что Москва не собирается «нападать» на европейские страны и тем более их «оккупировать». Такое заявление в очередной раз недавно сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, призывая перестать демонизировать РФ ради своих политических целей.

