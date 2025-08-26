Мэр Екатеринбурга поручил обеспечить безопасность на выборах свердловского губернатора

По данным мэрии, в Екатеринбурге насчитывается 1,15 млн человек, имеющих право голосовать. Для них откроются 604 избирательных участка, в том числе 580 постоянных и 24 временных. Обрабатывать бюллетени будут 500 специальных комплексов.