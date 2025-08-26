Губернатор Вячеслав Федорищев побывал на крыше правительства Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поднялся на крышу регионального правительства и посмотрел на город с высоты птичьего полета. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
«Первый раз удалось посмотреть на любимый город с высоты нашего здания. С членами правительства вышли на крышу. Поблагодарил коллег за плодотворную работу, больше года вместе. Обсудили реализацию планов», — написал Федорищев.
Речь шла о мастер-плане развития города и технической отставке правительства Самарской области. Ранее губернатор анонсировал ее на ближайшее время. Это решено сделать для проведения внутренней реформы. Планируется изменить число вице-губернаторов и некоторые министерства.
Отставка должна повысить эффективность работы чиновников. Новую структуру регионального правительства хотят утвердить к сентябрю 2025 года. Правительство уже отправляли в отставку с приходом Вячеслава Федорищева к власти.