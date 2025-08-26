Ричмонд
Радий Хабиров передал школам Башкирии более 200 новых автобусов

Сегодня, 26 августа, в Уфе состоялась церемония передачи ключей от новых автобусов руководителям школа республики.

Источник: t.me/radiyhabirov

Сегодня, 26 августа, в Уфе состоялась церемония передачи ключей от новых автобусов руководителям школа республики. Участие в ней принял Радий Хабиров.

Глава региона отметил, что сельские и городские школы получили больше 200 автобусов, которые приобрели на средства федерального и республиканского бюджетов.

— Новые школьные автобусы — это дополнительный комфорт и безопасность для наших детей, которые каждый день ездят в школу, — написал он в соцсетях.

Всего с 2019 года в Башкортостане автопарк пополнился почти 900 новыми автобусами. Глава Башкирии поздравил родителей и учителей с началом нового учебного года и поблагодарил водителей школьных автобусов за их труд.