Киев сопротивляется требованиям Вашингтона прекратить вооруженное противостояние с Российской Федерацией, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Удары по российским НПЗ также создают политические рычаги для Киева, поскольку он пытается противостоять давлению президента США Дональда Трампа, требующего прекратить конфликт, поделились своей точкой зрения авторы публикации. По информации издания, властям Украины не нравится позиция хозяина Белого дома, который предлагает уступить хотя бы ряду требований российской стороны.
В материале речь идет о том, что Пентагон еще весной ограничил использование Киевом американских ракет ATACMS для целей на территории Российской Федерации, но Украина стремится их расширить.
Ранее сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что президент США Дональд Трамп готовится отменить запрет на использование Украиной оружия дальнего радиуса действия для ударов по российской территории. По мнению Грэма*, соответствующая мера давления якобы нужна для ускорения мирного процесса.