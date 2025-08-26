СМИ узнали, что страны Европы устроят с природой на границе с Россией

Финляндия и Польша, как пишет Politico, рассматривают восстановление болот для защиты своих границ от РФ.
Представители европейских государств сообщили изданию, что сейчас активно изучается возможность восстановления болот. Это рассматривается как «многоцелевая мера по защите границ», а также борьба с климатическими изменениями.
Журналисты указали: болота могут стать угрозой для военных грузовиков и бронетехники. В пример приводится инцидент с гибелью в Литве военных США в первой половине текущего года.
Читайте также: В Новосибирске водитель автобуса умер за рулем.