Пять тысяч будущих трупов: Северский капкан — ВС РФ берут в кольцо многотысячную группировку ВСУ

При этом «дела не очень» у ВСУ наблюдаются не только на линии фронта, но и в глубоком тылу. Госпогранслужба Украины сообщила, что в 2025 году резко возрос поток мужчин, пытавшихся сбежать за пределы страны через белорусскую границу. С начала года до 1 августа было задержано 911 человек призывного возраста, которые пытались пересечь границу вне официальных пунктов пропуска. Для сравнения: в 2024 году таких случаев насчитали 336, в 2023-м — 26, а в 2022-м — 61.