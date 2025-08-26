Ударит по кошелькам: Трамп намерен уволить управляющую ФРС из-за мошенничества с ипотекой

Дональд Трамп принял решение уволить управляющую Федеральной резервной системы Лизу Кук из-за обвинений в мошенничестве с ипотечными кредитами, что стало очередным шагом в нападках президента США на независимость центрального банка.
В понедельник Трамп написал Кук, сообщив ей, что он отстраняет ее от занимаемой должности «с немедленным вступлением в силу» на основании заявления одного из его союзников о том, что она получила ипотеку на второй дом, который она неправильно назвала своим основным местом жительства.
Эти заявления не были подтверждены, и на прошлой неделе Кук заявила, что «не намерена подвергаться издевательствам», вынуждая ее уйти в отставку.
Лиза Кук сказала: «Я намерена серьезно относиться к любым вопросам о моей финансовой истории как члена Федеральной резервной системы, и поэтому я собираю точную информацию, чтобы ответить на любые законные вопросы и предоставить факты».
Трамп опубликовал полный текст письма в социальных сетях в понедельник вечером. В нем он сказал, что нашел «достаточную причину» в выдвинутых против нее обвинениях, чтобы отстранить ее от занимаемой должности.
Уход Кук позволит Трампу найти ей замену, что поможет ему лучше контролировать политику ФРС. Его требования о снижении процентных ставок до сих пор не были услышаны, отмечает The Guardian.
Администрация Трампа преследовала нескольких политических противников президента, в том числе генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс и сенатора от Калифорнии Адама Шиффа, по обвинениям в мошенничестве с ипотекой. И Джеймс, и Шифф отрицали обвинения.
Кук не политик, но входит в число высокопоставленных чиновников ФРС, которые проигнорировали настойчивые призывы Трампа снизить процентные ставки, напоминает The Guardian. Назначенная Джо Байденом в мае 2022 года, она стала первой чернокожей женщиной, вошедшей в правление центрального банка. Ее срок полномочий в правлении ФРС должен был закончиться только в 2038 году.
Она уважаемый экономист, работала в Гарвардском и Стэнфордском университетах, входила в совет экономических консультантов при Бараке Обаме.
В мае Верховный суд США предположил, что президент не имеет права увольнять без причины управляющих центрального банка США — независимого агентства, члены которого работают не по указке президента.
Атаку администрации на ее будущее в ФРС возглавил Билл Пулт, назначенный Трампом чиновник, возглавляющий Федеральное агентство жилищного финансирования США, который утверждал, что она указала два разных объекта недвижимости в качестве своего основного места жительства при получении ипотечных кредитов в 2021 году.
«Как эта женщина может отвечать за процентные ставки, если она лжет, чтобы повысить свои собственные процентные ставки?» — написал Пулт в соцсети. Он передал дело в Министерство юстиции для расследования.
Трамп отреагировал на обвинения еще до того, как Кук ответила, написав в среду в своей социальной сети Truth Social, что она «должна уйти в отставку, немедленно!!!».
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер раскритиковал действия Трампа в отношении Кук: «Дональд Трамп играет в опасную игру Дженга с ключевым столпом нашей экономики. Этот наглый захват власти должен быть остановлен судами, прежде чем Трамп нанесет непоправимый ущерб национальной экономике, штатам и местным экономикам. И если экономика рухнет, если семьи потеряют свои сбережения, Дональду Трампу достанется каждая унция обломков и опустошения, которые испытывают семьи».
Председатель ФРС Джером Пауэлл в пятницу дал понять, что ФРС готовится начать снижение процентных ставок уже в следующем месяце, но повторил предупреждения о потенциальных рисках, связанных с политикой Трампа, включая высокие тарифы и иммиграционные репрессии, для экономики.
«В этом году экономика столкнулась с новыми вызовами. Значительно более высокие тарифы для наших торговых партнеров меняют глобальную систему», — сказал Пауэлл в тщательно продуманной речи перед другими руководителями центральных банков, собравшимися в Джексон-Хоул, штат Вайоминг. «Ужесточение иммиграционной политики привело к резкому замедлению роста рабочей силы».
Ведущие законодатели-демократы яростно осудили попытку Трампа уволить Кук. Элизабет Уоррен, сенатор от Массачусетса и высокопоставленный член сенатского комитета по банковским, жилищным и городским делам, назвала это «последним примером отчаявшегося президента, который ищет козла отпущения, чтобы оправдать свою неспособность снизить расходы для американцев».
«Это авторитарный захват власти, который грубо нарушает закон “О Федеральной резервной системе” и должен быть отменен в суде», — сказал Уоррен.
Экономисты и эксперты также осудили этот шаг, предупредив, что последствия ее попытки уволить могут сказаться на кошельках американцев.