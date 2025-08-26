Глава делегации ЕС усомнился в присоединении Молдавии к союзу до 2030 года

«Это большая и высокая цель, и к тому же труднодостижимая. Если посмотреть на то, как процесс шёл до сих пор, я бы сказал — это трудно, но возможно, пройти этот путь быстрым темпом. Многое будет зависеть от следующего парламента и тем более от правительства. Будет ли там такая же определённость в позиции, что Молдавия должна продолжать быстрыми шагами двигаться к членству в Евросоюзе?» , — заявил Мажейкс в эфире телеканала TV8.