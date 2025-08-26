Глава делегации ЕС усомнился в присоединении Молдавии к союзу до 2030 года

Правительство Молдавии ранее поставило перед собой цель стать частью ЕС до 2030 года. При этом президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что Кишинев может завершить переговоры о вступлении в Евросоюз до декабря 2027 года, а сама она рассчитывает, что Молдавия войдет в ЕС одновременно с Украиной.
«Это большая и высокая цель, и к тому же труднодостижимая. Если посмотреть на то, как процесс шёл до сих пор, я бы сказал — это трудно, но возможно, пройти этот путь быстрым темпом. Многое будет зависеть от следующего парламента и тем более от правительства. Будет ли там такая же определённость в позиции, что Молдавия должна продолжать быстрыми шагами двигаться к членству в Евросоюзе?» , — заявил Мажейкс в эфире телеканала TV8.
По его словам, процесс евроинтеграции связан с серьезными реформами. Мажейкс отметил, что в историях других стран уже были примеры, когда желание проводить реформы исчезало, процесс евроинтеграции замедлялся или был поставлен на паузу.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали «глубокий раскол в молдавском обществе», и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.