Мэр поручил ускорить поставки новых трамваев в Новосибирск

В Новосибирск до конца года поступят девять машинокомплектов для модернизации трамвайного парка. Первые два комплекта ожидаются в сентябре, а на сборку, пусконаладку и обкатку каждого вагона потребуется до четырёх недель. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
«Мэрией Новосибирска проведена большая работа — очень серьёзно обновлён общественный транспорт, в частности приобретено 258 низкопольных троллейбусов “Горожанин”. Идёт модернизация составов метрополитена — закуплено пять составов. Серьёзно проработали вопрос по обновлению трамвайного парка. В 2024 году на совместном российско-белорусском предприятии “БКМ-Сибирь” модернизировано 20 трамвайных вагонов, все они работают на маршруте № 13. В этом году мы приобретаем ещё девять кузовов белорусского производства, на базе которых будут собраны модернизированные трамваи», — отметил мэр.
Глава города поручил обеспечить доставку всех девяти машинокомплектов в Новосибирск не позднее начала декабря, а также приступить к планированию закупок на 2026 год. Новые трамваи планируется направить на доукомплектование маршрута № 13, где уже работают 20 модернизированных в прошлом году вагонов модели Т-701. Эти трамваи отличаются повышенной комфортностью, улучшенной системой отопления и наличием кондиционера. С их появлением объём перевозок на маршруте № 13 в расчёте на один вагон вырос на 5%.