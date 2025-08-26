Мэр поручил ускорить поставки новых трамваев в Новосибирск

Глава города поручил обеспечить доставку всех девяти машинокомплектов в Новосибирск не позднее начала декабря, а также приступить к планированию закупок на 2026 год. Новые трамваи планируется направить на доукомплектование маршрута № 13, где уже работают 20 модернизированных в прошлом году вагонов модели Т-701. Эти трамваи отличаются повышенной комфортностью, улучшенной системой отопления и наличием кондиционера. С их появлением объём перевозок на маршруте № 13 в расчёте на один вагон вырос на 5%.